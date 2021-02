KUU-ÜLEVAADE ⟩ Jaanuaris osteti mullusest märksa kallimat kinnisvara

«Jaanuar on detsembrist alati vaiksem nii kinnisvaras kui jaekaubanduses, aga mullu sama ajaga võrreldes on isegi väike pluss,» ütles Vahter ja lisas, et kergelt tõusvas joones peaks minema kogu tänavune kinnisvara-aasta.

«Pankade statistika näitab, et keskmine kinnisvaralaenu summa kasvas mullu enim noorte, kuni 25-aastaste vanusegrupis. See tähendab, et järjest enam noori tahab osta pigem uue korteri kui alustada vanast magalarajoonist ülestöötamisega. Trendi soodustab ka pankade poliitika, sest uue korteri omafinantseeringu määr ehk sissemaks on vanaga võrreldes madalam,» täheldas Vahter.