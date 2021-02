Prantsuse Chateau stiilis ehitatud paekivimõis, mis on 24 000 ruutmeetrine on jõudnud turule 12 miljoni euro eest. «La Belle Mansioni» nimeline mõis asub massiivselt kinnistul York Millsi ja Bayview piirkonnas Torontos.

Mõisas on olemas 12 magamistuba ja 16 vannituba. Lisaks on majas suur ja avar rõdu, kust avanevad suurepärased vaated Kanada loodusele. Avarast söögitoast leiab ülisuured aknad, kamina ja kristallist lühtrid. Mõisas asuv köök on suur ja avar ning sinna mahub üheskoos tegutsema terve perekond.