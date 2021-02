Üksinda elades on meie sissetulek väiksem ja sellisel juhul võiksime seda mõistlikumalt kasutada. Teada-tuntud on see, et mida rohkem asju korraga ostate, seda odavamaks ostukorv muutub. Kaaluge näiteks tualettpaberi ostmisel jagada hind pooleks sõbra või naabriga. See säästab teie mõlema rahakotti ja kodus olevat ruumi.