ASJATUNDJA SELGITAB ⟩ Kuidas koostada äge ja pilkupüüdev kinnisvarakuulutus

Tihti kirjutatakse detailselt lahti, millest vara koosneb: kaks magamistuba, esik, elutuba, WC-vannituba, köök. Kui aga on tehtud head fotod, siis klient saab juba fotodelt (ja ruumiplaanilt) aru, milline on planeering. Ehk siis küsimus on, kas ikka kirjutada uuesti välja, mis on juba fotodelt näha ja seeläbi teksti pikemaks teha?

Pigem on oluline, et tekstis on kirjas info, mida klient fotodelt ei näe ja mis teda antud vara juures võib huvitada, proovida tunnetada neid n-ö puutekohti. Näiteks, millised on ühistuplaanid, kõrvalkulud, kas ja milline mööbel/tehnika jääb korterisse, kuidas on lahendatud parkimine, kas korteri juurde kuulub panipaik jne. Samuti: kas varal on rohkem kui üks kütteallikas?

Väga oluline on tekstis mainida ka remondifondi või laenumakse olemasolu ja summa, et klient oleks koheselt teadlik lisakuludest, mis varaga igakuiselt lisaks traditsioonilistele kõrvalkuludele (vesi, küte, haldustasud, elekter jne) kaasnevad (kui kaasnevad).

Kindlasti on oluline kuulutuses välja tuua, kui kiirelt saab uus omanik vara kätte. Vahest on tõesti nii, et korter vabastatakse juba samal päeval, aga on ka olukordi, kus vara kättesaamine võibki toimuda alles kahe või enama kuu pärast. Seda võiks klient kindlasti teada enne varaga tutvuma tulemist, et osapooled ei raiskaks mittesobivuse korral oma aega.

Üürivara puhul teksti lõpus: mida on vaja lepingu sõlmimisel tasuda. Üldjuhul on selleks esimese kuu üür, tagatisraha ja maaklerteenuse kasutamise puhul ka vahendustasu. Igati argumenteeritav ja maitse küsimus on, kas sinna juurde kirjutada ka täpsed summad. Psühholoogilisest aspektist tulenevalt pole ise konkreetseid summasid maininud. Esiteks on summade puhul tihtipeale läbirääkimisruumi ja teisalt mõjub see psühholoogiliselt paremini, kui seal täpseid summasid huvilisel kohe silme ees pole.

Teksti pikkus

Ühest soovituslikku kuulutuse teksti pikkust on raske öelda, sõltudes näiteks sellest, kas tegu on müügi või üüriga, vara suurusest, asukohast ja mitmest muust aspektist. Võib-olla siiski suuremad ja kallimad varad nõuavad pikemat, põhjalikumat kirjeldust. Selle asemel aga, et laialivalguvalt ja pikalt hämada, ole konkreetne.

Müügitöö tekstis: jah või ei?

Kindlasti on informatiivsus siinkohal olulisem. Enne müüd/üürid vara välja tänu fotodele kui tekstile, seega minu arvates ei pea kuulutuse tekst olema loovkirjutamise meistriteos koos vägisi punnitatud sõnakõlksudega. Jah, oluline on eristuda, kuid vaadates kuulutuste üldist taset, saab seda edukalt teha läbi konkreetsuse, korrektsuse, põhjalikkuse ja informatiivsuse.

Millest ja kui palju fotosid teha?