PILDID ⟩ Kakumäe poolsaarel on müüa tükk mereäärset paradiisi

1967. aastal ehitatud pilkupüüdvas majas on müügil selle esimene korrus. Lummavate vaadete ja suurepärase asukohaga pesapaik, üldpinnaga 100 ruutmeetrit, vahetab omanikku 350 000 euroga.

Majaosas on esik, kaminaruum, tualett, elutuba ja kaks magamistuba. Ühes magamistubadest on veel eraldi köök, söögituba ning pääse suurele terrassile. Saunakompleks asub keldrikorrusel ning on jagatud teise korruse pererahvaga.