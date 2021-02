MAKSUAMET SELGITAB ⟩ Kuidas deklareerida üüritulu ning tasuda sellelt maksud?

Kõigepealt tuleb üüritulu igal juhul deklareerida füüsilise isiku tuludeklaratsioonil ja märkida ära kogu aasta üürisumma. Üüritulu hulka ei loeta aga üürniku kulutusi, mis on seotud korteri või elamu heakorraga, näiteks kui üürnik on maksnud lumekoristuse eest. Samas kui üürnik maksab laenumaksed või maamaksu korteri omaniku eest, siis loetakse need üürituluks.

Kinnisvara üürimisega seotud kulude katteks saab kinnisvara omanik eluruumi üüritulust 20 protsenti maha arvata. Selleks eraldi kuludokumente esitama ei pea, 20 protsendi mahaarvamine tehakse üüritulu deklareerimisel automaatselt.

Kui eraisik osutab majutusteenust AirBnb või booking.com kaudu ja ta ei tee seda ettevõtjana, siis tuleb saadud tulu füüsilise isiku tuludeklaratsioonil kajastada ning kulutusi, sh teenustasusid maha arvata ei saa.

Kui selgub, et tulu on jäetud deklareerimata, palub Maksu- ja Tolliamet (MTA) parandada füüsilise isiku tuludeklaratsiooni, vajadusel määratakse maksuotsusega tasumisele kuuluv maksusumma. Lisaks maksusummale peab sellisel juhul tasuma ka maksuintressi ja maksuhalduril on õigus karistada maksumaksjat rahatrahviga kuni 1200 eurot.

Tuleb ka arvestada sellega, et MTA võib kuni kolm aastat tagasiulatuvalt nõuda deklaratsiooni parandamist, maksu tasumist võib nõuda kuni viis aastat. Juhul, kui maksusummat ei ole võimalik koheselt täies ulatuses tasuda, on võimalik see ajatada ja tasuda võlg maksegraafiku alusel. Ajatamise taotlemine on lihtne, seda on võimalik teha e-maksuameti kaudu.

Näide 1

Toomas sai kolm aastat tagasi päranduseks korteri. Maksuhaldur pöördus Toomase poole, et selgitada, kuidas ta korterit kasutanud on. Toomas selgitas, et korter seisab tühjana, kuna ta pole veel otsustanud, mida sellega teha. Kinnituseks esitas Toomas korteri kommunaalarved ja elektriarved, millel vee- ja elektritarbimine puudus, seega on kindel, et Toomas üüritulu ei saa ja on füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitanud korrektselt.

Näide 2

Piretil on lisaks enda elukohale veel kaks korterit. Üüritulu ta füüsilise isiku tuludeklaratsioonil deklareerinud ei ole. Maksuhaldur pöördus Pireti poole ning palus tal selgitada, kuidas ta on kortereid kasutanud. Lisaks pidi Piret esitama oma pangakontode väljavõtted, millelt oli näha, et ta on alates 2018. aastast kortereid välja üürinud. Seega peab ta tagasiulatuvalt esitama 2018. aasta ja 2019. aasta tuludeklaratsiooni parandused. Lisaks tuleb Piretil tasuda ka intress, kuna 2018. ja 2019. aasta tuludeklaratsioonide esitamise tähtaeg oli möödunud.

Näide 3

Mati elab Tallinnas, kuid soetas Tartusse investeerimise eesmärgil kaks korterit. Kuna Mati tütar õpib Tartu Ülikoolis, siis kasutab ta ühte korterit koolis käimise ajal, teine korter on müügis ja seal kedagi ei ela. Mati esitas maksuhaldurile ühe korteri kohta kommunaalkulude arved, tasumist kinnitavad dokumendid ja sideteenuste lepingu, mille põhjal oli selge, et korterit kasutab Mati tütar. Teise korteri kohta esitas Mati korteri müügikuulutuse ning kommunaalkulude arved, millel vee- ja elektritarbimine praktiliselt puudus. Seega Mati on toiminud korrektselt ning üüritulu ta deklareerima ei pea.

Näide 4

Tiina omab lisaks enda elukohale veel nelja korterit. Tiina selgitas maksuhaldurile, et kahes korteris elavad tema täisealised lapsed, ühes korteris elab tema ema ning neljandas korteris, mis asub Saaremaal, käib ta ise perega suvitamas. Tiina esitas oma pangakonto väljavõtte terve aasta kohta, millel olid kajastatud Saaremaa korteri ja ema kasutuses oleva korteri kommunaalarvete tasumised. Tiina ema ja täisealised lapsed omasid rahvastikuregistri järgset registreeringut Tiinale kuuluvatesse korteritesse. Pangakonto väljavõttelt nähtuvalt Tiina üüritulu saanud ei ole.

Näide 5