ÜLEVAADE ⟩ Korteritehingute ruutmeetri hinna vahe on kärisemas hiiglasuureks

Noppel-Kokerovi sõnul on taoline tendents linnastumise taustal ühest küljest paratamatu, kuid teiselt poolt teeb murelikuks, mis saab tõmbekeskustest kaugemal asuvate piirkondade kinnisvaraturust. Täna näeme, et Tallinna ja Tartu kinnisvaraomanike jõukus kasvab läbi hindade kallinemise märkimisväärselt, aga enamikes piirkondades see nii ei ole.