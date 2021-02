Kas teadsid: mida võiks tähele panna aknaid pestes?

Ekspertide sõnul mängib akende puhastamise küsimuses rolli, kui räpased teie aknad parasjagu on. Samuti võiksite mõelda akende regulaarsele puhastamisele. Puhastusekspertide sõnul piisab iga kolme kuu tagant akende puhastamisest, et need säravad välja näeksid.



Enne akende pesemist on vajalik kokku koguda vajalikud vahendid. Selleks, et aknad särama lüüa on vaja pesulappi, kuivatusrätikut, äädikat, klaasipuhastusvahendit, vana hambaharja, küürimisalust, ämbrit, kaabitsat ja käsna.