PILTUUDIS ⟩ Tallinna üks pikemaid jääpurikaid ulatub läbi kahe korruse

Õnneks on tegu sisemise õuealaga, kus jalakäijaid väga palju ei liigu. Mupo piirkondliku peainspektori Pavel Boitsovi sõnul on korteriühistu ohuala nõuetekohaselt piiranud ning tellitud on ka katusekoristus.

«Siiski on hea, et ühistu asjaga koheselt tegelema asus. Iga-aastaseks probleemiks on see, et väga lühikesel talvisel perioodil tekib terves linnas katustelt lume ja purikate eemaldamise vajadus ning selle töö teostajatel tekivad pikad järjekorrad. Antud juhtumi puhul tuleb korteriühistut tunnustada. Aga teadmiseks teistele, sama probleemiga kokku puutuvatele korteriühistutele – alati tasub oma valdus üle vaadata ja esimese ohumärgi korral ala piirata,» lausus Boitsov.