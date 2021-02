PILDID ⟩ Tõmba kõht sisse! Londoni südalinnas asuv maja on väiksem kui pool tenniseväljakut

Kodu, mille kõige kitsam osa on 1,6 meetrit, on usutavasti kõige väiksem kodu Londoni südalinnas. Maja vahendava maakleri David Myersi sõnul sobivad endise kübarapoe ruumid suurepäraselt boheemidele, kes otsivadki taolisi «kastist välja» lahendusi. Elupaik on Myersi sõnul väiksem kui pool tenniseväljakut, vahendab The Sun.