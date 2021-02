Plaanid köögiremonti? Siin on üks väga hea nõuanne eelarve jaoks

Köögi planeerimine algab paljudes majapidamistes eelarvest. Kuna köögi uuendamine nõuab tihtipeale tuhandeid eurosid, tasub küsida hinnapakkumisi erinevatest salongidest. Kuna uue köögi kujundamine on võrdlemisi kulukas, tuleb selle planeering mitmeid kordi läbi mõelda ning kaaluda erinevaid lahendusi, et jõuda selle õigeni.

Mida vähem on köögikappidel erinevaid detaile, seda väiksem on nende kogumaksumus. See aga ei tähenda, et peaksid mugavusest loobuma. Tuleb lihtsalt selgusele jõuda, millistel detailidel reaalselt mõtet on ning millised on lihtsalt ruumitäiteks.