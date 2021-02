Puhastuskuninganna jagab nippi, kuidas küünlavaha kiiresti eemaldada

Olles kindel enda nipi tõhususes, valab Lynsey videos kuuma vaha otse vaibale. Seejärel haarab ta vana rätiku ja asetab pleki peale. Järgmisena võtab ta appi triikraua ja triigib pleki kohal olevat ala rahulike liigutustega. Kuumus on just see, mis aitab vahaplekkidest vabaneda. Mõne minuti möödudes näete, kuidas vaha hakkab vaibalt rätikule tõusma ning teie vaip näeb välja nagu uus, vahendab The Sun.