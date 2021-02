Mobiililevi võib erinevates maapiirkondades olla erinev ning te ei pruugi saada igast kohast helistada või sõnumeid saata. Sama kehtib ka õhuteel levivate teleteenuste kättesaadavusega.



Vesi ja kanalisatsioon



Linnas elades pole probleemi vee ja kanalisatsiooniga. Maal elades võite aga kokku puutuda septikute ja kaevudega. Maapiirkondades on kaevuvesi sageli puhtam ning see võib kaotada igakuise veearve tasumise. Kindlasti peab silmas pidama seda, et kaevuvett on lihtne saastada ning selle puhastamisega võiks regulaarselt tegeleda. Lisaks vastutavad majaomanikud paigaldatud septikute hooldamise eest.