EESTI HARIDUSMEKAD ⟩ Kuressaare kreiskool: usuti, et kohalikud ehitusmeistrid poleks ilmselt osanud sedavõrd moodsat maja kavandada

Praeguse Kuressaare Vanalinna Kooli valge kivimaja ajalugu on pikk ja väärikas.Tegu on väga mitmes etapis ehitatud hoonega. Kompleksi vanim osa on valminud ilmselt elamuna 18. sajandi lõpul, 1811. aastal ostis selle riik ja kohaldas koolimajaks. Umbes kümme aastat hiljem tehti esimene suurem ümberehitus. 19. sajandi keskel, 1842–1843 aastatel, hoonet laiendati, kirjutab Oliver Orro.