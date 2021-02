Sisekujundajad annavad nõu: kuidas luua koju rohkem privaatsust

Unistate kodus olevast nurgast, kus saaksite nautida vajalikku aega? Siin on kolm sisekujundajate näpunäidet suurema privaatsuse loomiseks kodustes ruumides.



Moodne hõljuv sein



Ruumis, kus pole avatud kontseptsiooniga seinu on hõljuva seina loomine parim lahendus. Selle ruumis olemasolu viib teid töö- või lõõgastusrežiimi, mis on 2021. aastal esmatähtis. Hõljuv kunstsein on valmistatud õhukeseks lõigatud puitpaneelidest või kergest plastplekist. See võib aidata kujundada privaatsust, mis aitab teil kodus lõõgastuda erinevate tegevuste vahel.



Kasutage avatud ruumi sulgemiseks kardinaid