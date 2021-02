TEEME SELGEKS ⟩ Ühistul on korterelamu kindlustatud – milleks mulle veel kodukindlustus?

Korteris elades on olulised mõlemad, sest kodukindlustus on abiks vaid korteri sees toimunud kahjude korra, kuid korteriühistukindlustus katab kodukarbist välja jäävad kahjud. IIZI vara- ja isikukindlustuse tootearendusjuhi Pille Pleesi sõnul täiendab üks teist ning ootamatute kulude vältimiseks on kasulik kindlustada nii kortermaja kui ka iga korter eraldi.

Kui mõtled, et ühistu on juba korterid kindlustanud, siis tasub teada, et kindlustuskaitse laieneb vaid ühisomandisse kuuluvatele majaosadele nagu koridor, välisseinad, rõdu, aknad jne. Korterisiseseid kahjusid see aga ei hõlma ning kodukindlustuseta võid hätta jääda kahjude korral, mis puudutavad näiteks korteri siseviimistlust, põrandaid, lagesid aga ka kommunikatsioone.