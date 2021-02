Aednikute sõnul on lõhnava basiiliku hooaeg suvel, kuid saate seda kasvatada ka väljaspool hooaega. Hoidke seda õrna ürti soojas kohas, kus see saab võimalikult palju päikesevalgust. Basiiliku paremaks kasvamiseks lõigake taime kasvusid regulaarselt, see aitab kasvamisele paremini kaasa. Seejärel kasutage lehti lemmiktoidu valmistamisel.