Pereema jagab lihtsat nippi, mis muudab toidupoe roosid kaunimaks

Taiplik pereema on paljastanud, kuidas supermarketist ostetud odavatele roosidele uus elu anda. Sotsiaalmeedias jagatud videos alustab Chantel Mila liigsete lehtede eemaldamisega. Järgmise sammuna kärbib ta roosi vart sentimeetri jagu. Oluline on tähele panna, et teeksite seda lõigates vart diagonaalselt. See aitab roosidel paremini vett imada, vahendab The Sun.