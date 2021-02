HÄMMASTAV ⟩ Perekond elab väikeses külas, kus igal pereliikmel on eraldi maja

Tüdruk jagas hiljuti videot perekonnale kuuluvast väikesest külast. Perekonna elamisolud teeb huvitavaks see, et igal pereliikmel on külas eraldi maja, kus nad elavad.

Brinksi perele kuuluvas külas on hooned Lennoxile, tema vennale Brodeyle ja vanematele. Lisaks leiab külast kontori, aida ja basseinimaja. Tüdruk on viimased viis aastat elanud majas üksinda. Seega on ta endasõnul harjunud üksinda elama. Üheks miinuseks eraldi majas elamise kohta tõi ta vannitoas käimise. Selleks peab ta minema teise majja, vahendab The Sun.