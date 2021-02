Pilt on illustratiivne.

Kodust lahkudes võiksime jätta võtme kindlasse kohta. Kõige parem on seda endaga kaasas kanda, kuid kui võimalus selleks puudub , tuleb see osavalt ära peita. Millised on kõige levinumad kohad, kus inimesed majavõtmeid hoiavad?