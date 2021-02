UUS ÜÜRISEADUS ⟩ Kas üürnik peab tõepoolest remondiks valmis olema?

Varasemalt on üürilepingus olnud kirjas, et üürileandja peab arvestama ruumide loomuliku kuluga. Näiteks, kui üürnik on elanud korteris viis aastat, siis on iseenesestmõistetav, et selle ajaga on kulunud siseviimistlus, mööbel ja tehnika. Väikesed kriimustused/täkked seintel või põrandatel on pea vältimatud ning üürileandja pidi sellega arvestama: üürnik sai rahus välja kolida ja oma tagatisraha tagasi.

Uus seadus näeb ette, et kui üürileandja ja üürnik on lepingus sätestanud, et üürnik peab enne väljakolimist tegema värskendusremondi ning andma korteri üle täpselt sellises seisukorras nagu ta enne üürileandmist oli, siis seda teha ka tuleb. Muide, see on paljudes lääneriikides tavaline praktika. Näiteks, minu hea tuttav elas kolm aastat Viini kesklinnas ning sealt välja kolides tuli tal seinad üle värvida.

Kergemat sorti remondi all peetakse silmas täkete pahteldamist, lagede ja seinte värvimist, tapetseerimist ja põranda süvapuhastust. Üürnik ei ole kohustatud tegema kapitaalremonti, seega üürnikud, ärge kartke, põrandakatet või vannitoaplaate teil vahetada ei tule, juhul kui te pole neid tahtlikult ja lõplikult rikkunud. Samuti ei ole üürnikul kohustust vahetada välja sanitaartehnikat, isegi kui WC-poti kaanele on tekkinud mõni kergem kriim.

Olge lepingu sõlmimisel väga tähelepanelikud

Ilmselt just see seadusemuudatus võib olla üheks möödarääkimiste ja tülide allikaks üürileandja ja üürniku vahel.

Esiteks tuleb maakleril olla üleandmisakti tehes veel hoolsam ja teha võimalikult palju fotosid, mis fikseerivad korteri seisukorda. Teiseks, enne üürilepingu sõlmimist tuleks üürnikul eriti hoolikalt läbi lugeda lepingu punktid, et üürileandja ei hakkaks hiljem nõudma kompensatsiooni iga pisiasja eest, mis pole esmasel pilgul nähtavgi. Seega kõik detailid tuleb enne lepingu sõlmimist läbi rääkida ja nendes kokku leppida.

Mööbli ja tehnikaga on teised lood

Loomulik kulumine ja selle likvideerimine ei puuduta mööblit ega kodutehnikat. Seega, kui köögikapid või diivan on vähesel määral kulunud, ei pea üürnik tellima uut «fassaadi» ega ostma sohvale uusi katteid.

Üürnik ei vastuta ka selle eest, kui pesumasin läheb rikki ja see pole olnud tema süü. Samas, üürnik peab endiselt katma kõik kulud, mida on tekitanud tema lemmikloom. Näiteks, kui koer kraabib põrandale sügavad vaod, on see üürniku süü ning ta peab selle kulu sajaprotsendiliselt korvama.

Tasub märkida ka seda, et üürileandjal ei ole õigust nõuda remondi tegemist enne, kui leping on peagi lõppemas.

Ka lihtne remont on kulukas

Kui üürnik ei soovi või ei oska ise remonti teha, võib ta need kulud lihtsalt kinni maksta. Mis on mõistlikum?