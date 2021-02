Kuna teie kappides on tõenäoliselt desinfitseerimisvahendid, võiksite ruumid korralikult ära puhastada. Lisaboonusena ei maksa see midagi. Kodu süvapuhastamine on üks alahinnatumaid viise, kuidas maja koheselt värskendada. Võtke aeg, kus pesete põrandad, kapi üla- ja alaosad ning valgustid. Lisaks korjake kokku vedelevad esemed ja asetage need õigetele kohtadele.