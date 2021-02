Eksperdid prognoosivad Tallinna kinnisvarahindade tõusu: vaata, millist linnaosa ootab eriti suurt kasv!

Küsitletuist 27,5 protsenti arvas, et hinnad on aasta lõpuks mulluse detsembriga samal tasemel. Hinnalangust ootab aga vaid kümme protsenti vastanutest.

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul pole erilist kahtlust, et Tallinna kinnisvara pikas plaanis tasapisi edasi tõuseb. Ka värske uuring kinnitab, et 87,5 protsendi valdkonna ekspertide hinnangul tasub Tallinnas ka sel aastal kinnisvara puhtalt investeeringuna ostmiseks ära.

«Kõige suurem kinnisvarahindade mõjutaja on rahvastiku ja majanduse koondumine Tallinna ja Harjumaale. Samas on oluline, et hinnad liiga kiiresti ei kerki, sest keegi ei soovi maailma suurlinnade olukorda, kus näiteks ühetoaline maksab pool miljonit eurot. Eestis on õnneks vaatamata vaikselt kerkivale ruutmeetri hinnale kasvanud ka keskmised palgad ning kümne aasta taguse ajaga võrreldes saab praegu endale suuremat või paremat pinda lubada,» rääkis Martin Vahter.