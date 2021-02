USKUMATU ⟩ Selle lihtsa nipiga saab kraanikausi äravoolutoru lihtsalt puhastada

Kraanikausis nõusid pestes laseme veega alla erinevaid toidujäätmeid. See võib aga kahjustada kraanikausi äravoolu ja tekitada ummistust. Selleks, et te ei peaks toru lahti võtma ja hiljem kokku tagasi panema on selle puhastamiseks lihtsam ja tõhusam nipp.



Videos näidatud nipi järgi tuleb jäätükid panna kraanikausi äravooluavasse. Seejärel tuleb jäätükkide peale lasta kuuma vett. Tulemus on kohe näha ja kraanikaussi hakkab tõusma pruuni värvi mustus. See on tõestus, et jäätükid aitavad kraanikausi äravoolust eemaldada kogu mustuse, vahendab Apartment Therapy.