Suure loosungi taga peitub suuresti moonutatud tõde. Kui toote pakendil on kirjas, et see hävitab 99 protsenti bakteritest, siis tegelikkuses tähendab see hoopis seda, et puhastusaine tapab vaid selle aine suhtes tundlikud bakterid. Puhastusaine suhtes mittetundlikud bakterid jäävad aga ellu ning jätkavad paljunemist.