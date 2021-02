Inglismaal on müüa pilkupüüdev ajalooline loss.

Walesi lähedal asuv loss on ehitatud 1810 aastal ja on tõesti ainulaadne. Pictoni kindluseks nimetatud majas on kolm magamistuba, kaks vannituba, kaks elutuba ja suur köök. Llyni poolsaarel asuvast lossist avaneb panoraamvaade kohalikule jahisadamale ja Cardigani lahele. Lisaks on võimalik näha Walesi keskosas asuvaid mägede siluette.