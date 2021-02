TEADUSLIKULT TÕESTATUD ⟩ 2 värvitooni, mis leevendavad stressi ja ärevust

Stressi all peetakse silmas organismi pingeseisundit, mis tekib justkui kaitsereaktsioonina negatiivsete mõjurite vastu. Stressi all kannatavaile sobib kõige paremini sinist tooni interjöör. See selgus Sussexi ülikooli uuringus, mille järgi tundis lausa 26 000 inimest end kõige kindlamalt ja häirimatult tumesinises keskkonnas.