Üks rekord ajab teist taga: mis toimub Tallinna kinnisvaraturul?

«Kõrge tehingute arv näitab, et kinnisvaraostjad on müüjate pakutavaga väga rahul. See annab korterite müüjatele vihje, et äkki võiks pisut hindu kergitada. Hindu pole keerukas ülespoole kruvida, kui pakkumisel olevate korterite hulk väheneb ehk konkurents korterimüüjate vahel leeveneb,» räägib Teslon.

«Kiired ostjad on uute korterite pakkumist vähendanud viimaste aastate miinimumini. Uusi kortereid on viimastel kuudel tulnud vähem pakkumisse kui ära on ostetud. Pole põhjust arvata, et ostjate arv peaks ootamatult vähenema hakkama. Täna ostetakse uusi kortereid, mis valmivad alles aasta-pooleteise pärast. Seetõttu vanemaid kortereid müüki juurde veel ei tule. Need suundumused annavad alust arvata, et jaanuarikuine kiire kinnisvara kallinemine jätkub vähemalt seni, kuni ostjad hoogu maha ei võta või uut pakkumist mõistlikul määral peale ei tule,» prognoosib Teslon.