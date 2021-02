Inimesed proovivad küll ravimeid, küll erinevat sorti teraapiaid - uni on ikka raske tulema. New Yorgist pärit feng shui konsultant Laura Cerrano usub, et uinumisprobleemide üheks põhjuseks võib olla valesti paigutatud voodi, vahendab marieclaire.co.uk.

Naine on veendunud, et see, kuidas inimesed magamistoamööbli paigutavad, mõjutab suuresti nende une kvaliteeti. Cerrano arvates on oluline jätta mõlemale poole voodit võrdselt vaba ruumi, samuti ei soovita naine voodit otse vastu seina lükata.