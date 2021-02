MURRAME MÜÜDI ⟩ Kas valgendit tohib lahjendada sooja veega?

Laialt levinud arvamus, et kuum vesi võib valgendi toimeained ebaefektiivseks muuta, pole muud kui levinud müüt. See on tulnud sellest, et valgendi on tundlik kõrge kuumuse suhtes. Valgendi säilivusaja pikendamiseks võiks seda hoida tavalisel toatemperatuuril.