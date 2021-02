EI OLE VÕIMALIK ⟩ Miks ei tohi munakoori kunagi karpi tagasi panna?

Peale munade katki löömist viskame vanad munakoored prügikasti või paneme need tagasi karpi. Lisaks on võimalus viia need hiljem kodusesse kompostihunnikusse. Just munakoorte tagasi karpi panemine on see, mida võiksite edaspidi vältida. Munakoorte asetamine karpi värskete munade kõrvale on toiduohutuse mõttes vale käitumine.