ASJATUNDJA SELGITAB ⟩ Kes peaks katma kodukontori kulud

Ka edumeelsemad tööandjad eelistavad võimaluse korral tagumikutundide lugemise asemel keskenduda sellele, et tagada tööülesannete tähtaegne ja tulemuslik täitmine, leidku see siis aset kontoris või väljaspool seda.

Siinkohal tasub aga läbi mõelda, kas kodukontori kulud katab tööandja, töötaja või hoopis mõlemad võrdsetes osades. Võimalusi on mitmeid.

Mis on kodukontor?

Kodukontor on kaugtöövorm, mis tähendab tööandja nõusolekul kodunt töötamist, ja füüsilisest isikust ettevõtjana kodus töötamist jne.

Vastavalt töölepingu seaduse § 6 on kaugtöö puhul tööandja ja töötaja kokkulepe, et töötaja teeb tööd, mida tavapäraselt tehakse tööandja ettevõttes/kontoris, väljaspool töö tegemise kohta, sealhulgas töötaja elukohas. Töötaja kaugtööle suunamisel on tööandjal valida, kas ta transpordib vajalikud töövahendid (nt laud, tool, arvuti) töötajale koju või soetab töötajale uued töövahendid. Kui töökoha sisseseadmisel ei lähe vara töötaja omandisse, ehk et vara on tööandjal arvel vallasvarana, siis vara üleandmist ei maksustata.

Siia kuuluvad ka äriühingud, mille kontor asub juhatuse liikme/töötaja kodus. Kodukontoriga seotud kulud peavad olema ettevõtlusega seotud, see tähendab vajalikud töö tegemiseks ning dokumentaalselt tõestatud. Kui korterist või majast, varast on kasutusel osa isiklikuks otstarbeks ja osa ettevõtluseks, siis tuleb leida proportsioon.

Kui suur osa kodust on kontor?

Proportsioonide alused on:

tegelik kasutus;

ettevõtluses kasutatav ja isiklikuks tarbes olev osa;

ajaline määratlus (kui ettevõtluses kasutatav ja isiklikuks tarbes olevat osa suhet ei saa rakendada – kui suures ulatuses toimub ettevõtlusega tegelemine ja kuivõrd isiklik);

kui proportsiooni määramine on keeruline, siis tavapäraselt 50 protsenti on ettevõtluseks ja 50 protsenti on isiklik kasutus.

Mõistlik on fikseerida vastavad proportsioonid kirjalikus kokkuleppes. Töötajale tehtavate väljamaksete aluseks on perioodilised kuludokumendid, kuhu on soovitatav märkida kulude hüvitatavad proportsioonid ja summad.

Kui töötaja kasutab isiklikku sisseseadet (nt mööbel ja tehnika), siis maksukohustust ei teki. Kui soetatakse kontorisse töövahendeid, siis on maksuvabad ainult need kulud, mida kasutatakse töö tegemiseks. Eeltoodu kehtib ka siseviimistluse osas (maksuvaba on ainult töökohaks kasutamise viimistluse kulu). Kui sisustuselemendid omavad esteetilist väärtus ka ülejäänud kodu jaoks, siis tuleb leida proportsioon. Kui ettevõte kannab kogukulu, siis isikliku tarbimise osa maksustatakse erisoodustusena.

Kui töötaja/juhatuse liige otsustab oma kodus olevat ühte tuba, mida ta kasutab ettevõtte kontorina rentida, siis tuleb jälgida, et rendihind oleks turuhinnas. Samuti on oluline jälgida renditud ja isiklikuks kasutuses oleva pinna proportsiooni. Kui rendihind on erinev turuhinnast, siis maksustatakse tehingu hinna vahe erisoodustusena. Renditulu on töötajale maksustatav tulu, millelt tööandjal tuleb tulumaks kinni pidada. Kui tegemist on ainult kulude osalise kompenseerimisega, siis see ei ole eraisiku jaoks maksustatav tulu.

Kuidas kulusid hüvitada?