Paljud ostjad lasevad end eluruumi hetkeolukorrast heidutada, mõtlemata sellele, et väliseid iluvigu on tegelikult üpris lihtne korrigeerida. Kunagi ei saa ega tohi eeldada, et tulevane kodu saab olema vundamendist katuseni veatu. Iluvigu tuleb aktsepteerida ning leida õige viis nende peitmiseks, mitte aga rutata arutult ühest kodust teise.