Värvimine



Kodu värvimine enne müümist võib sellele palju kaasa aidata. See tegevus on odav ja saate seda ise teha. Uus värvikiht annab majale juurde uue lõhna ja katab seintes olevad plekid ning mõlgid. Lisaks pakub see värskust ja jätab koduostjale hea mulje.