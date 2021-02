Uuring paljastab, milliseid esemeid kõige sagedamini kodus kaotatakse

Pixie koostatud uuring näitab, et 45% meist kaotab teleka puldi vähemalt kord nädalas. Lisaks kaotatakse auto- ja majavõtmeid, prille, kingi, pangakaarte, dokumente ja rahakotte. See tähendab, et iga inimene kaotab vähemalt korra nädalas midagi olulist ja kulutab aega selle otsimisele.

Uuringu kohaselt kulutatakse vähemalt kaks ja pool päeva aastas kadunud esemete otsimisele. See on peaaegu pool nädalat, mille kaotame valesti paigutatud esemete leidmisele. Lisaks toob uuring välja, et inimesed on kadunud esemete otsimise pärast hilinenud tööle, kooli, koosolekutele või jäänud maha lennukist, bussist või rongist, vahendab Apartment Therapy.