Kui peaksite sattuma olukorda, kus kütet ei saa sisse lülitada, siis on kihiline riietumine esimene asi, kuidas ennast paremini soojas hoida. Selle asemel, et T-särgile mantel peale panna, otsige sahtlitest lisaks välja dressipluus ja soe pesu. Jalga on mõistlik panna mitu paari sokke ning nende otsa sussid. Samuti annab sooja mütsi pähe panemine. Kui teil on võimalus soojendada vett, siis täitke pudelid veega ja pange need ööseks voodisse. See nipp aitab magades paremini sooja hoida.