Vastus on jah. Rotid on tavaliselt soovimatud külalised, kes võivad tõepoolest leida tee meie kodudesse läbi tualettpoti. National Geographicu andmetel hiilivad rotid tänavatelt kanalisatsiooni, kust võivad omakorda jõuda vannituppa. Rott on väga hea ujuja, kes kasutab torudest üles ronimiseks väikeseid küüniseid.