Paljud tulekahjud saavad alguse vanast elektrijuhtmestikust ja tekkinud riketest. Sellepärast on tähtis, et maja elektrisüsteem on regulaarselt hooldatud ja spetsialisti poolt üle vaadatud. See oht varitseb kõige rohkem vanades majades, kus elektrisüsteem ei ole uuendatud. Enda osa saate anda pistikupesade kontrollimisele veendumaks, et need ei ole seinast lahti tulnud. Probleemide korral tuleb ühendust võtta spetsialistiga.