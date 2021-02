HUVITAV PAKKUMINE ⟩ Inglismaal on müüa piraatide loss koos tenniseväljakuga

See 15. sajandist pärit loss ei pruugi olla kõige paremas korras, kuid see-eest on ehitisel värvikas ajalugu. Kirkcaldys asuv loss ehitati 15. sajandil ja kuulus kohalikele piraatidele. Seejärel renoveeriti see 200 aastat hiljem ning lossile tehti palju juurdeehitusi.

Loss on turul hinnaga 260 000 eurot ning soovijatel on võimalik sellega igal ajal tutvuma minna. Ajaloolise lossi saab muuta suurepäraseks unistuste perekoduks, kuid peab märkima, et potentsiaalsetel omanikel pole soovitatav seda täielikult muuta. Seda seetõttu, et lossi kultuuriline tähtsus säiliks. See tähendab, et näiteks ajaloolisi kiviseinu ei tohi maha lammutada, vahendab Metro.