Lugeja küsib: miks varjatakse hindamisakti korteri müüja eest?

Lugeja kirjast saab järeldada, et korteriomanik (müüja) tellis kinnisvara turuväärtuse hindamiseks kinnisvara hindamisakti, mis on vajalik sõltumatu hinnangu saamiseks müügihinna määramisel. Kinnisvara hindamise tulemusena selgub kinnisasja tegelik turuväärtus, mis on määratud sõltumatu kinnisvaraeksperdi poolt ja selles sisaldub hinnatava vara kohta olulist infot, mida saab anda üksnes kinnisasja omanik.Vajadusel tuleb kinnisvara omanikul enne kinnisvara hindamist esitada kinnisvaraeksperdile asjakohased dokumendid, sest selliselt saab anda ekspert kinnisvara väärtusele õige hinnangu. Kuivõrd kinnisvara hindamisakt on vajalik kinnisvara soetamisel laenuga, siis on väga oluline, et selles sisalduv info ja andmed oleksid õiged. Hindamisaktis ei sisaldu andmeid, mida peaks müüja teise poole, seega ostja ees varjama. Just vastupidiselt, aitab hindamisakt vältida poolte vahel vaidlusi, eelkõige, mis puudutab müüdava korteri turuväärtust.