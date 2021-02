Kui teil on probleemiks taimede ülekastmine, võivad jääkuubikud olla parimaks lahenduseks. Jääkuubikud toovad sulades pinnasesse aeglaselt ja ühtlaselt vett, mis takistab mulla liigset vettimist. Lisaks on neid lihtne ise teha ja see ei maksa praktiliselt midagi.