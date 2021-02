PILK PEALE ⟩ Need olid 2020. aasta suurimad kinnisvaratehingud Eestis

Võrreldes varasemate aastate tipptehingute struktuuri on kõige märgatavamaks muutuseks uue segmendi esiletõus, milleks on üürimajad ja hooldekodud. Selline Lääne-Euroopalik trend on usutavasti jätkuv ning ka järgmistel aastatel näeme kalleimate tehingute hulgas just sellise kinnisvara omanikuvahetusi.