MIS TOIMUB? ⟩ Mustamäe ja Lasnamäe elanikud kirtsutavad nina, nõmmelane ei pese käsi ka Ülemiste järve kraaniveega

«Kolisin hiljuti Mustamäele, suurde paneelmajja. Korter on aus ja hea, ent kraanivesi lihtsalt ei ole joodav! Mõtlesime, et äkki on asi selles, et kaua tühjana seisnud korteris on ka vesi torudes seisnud ja seetõttu imeliku lõhna ja maitsega, ent ka peale mitut nädalat aktiivset kasutamist pole võimalik sealset vett juua. Samuti ei ole abi veefilterkannust, mis kraanivee maitse küll pisut nõrgemaks teeb, ent see on siiski äärmiselt tuntav. Mina õppisin väiksena loodusõpetuse tunnis, et vesi on lõhnatu ja maitsetu vedelik, kuid mu kraanist väljub ollus, millel on lausa iiveldama ajavad lõhn ja maitse. Kas ja mida üldse on mul võimalik sellises olukorras teha,» kurdab Kodustiili lugeja.