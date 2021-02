Värvipurgi avamiseks on vaja jäika, kuid mitte liiga paindunud pahtlilabidat. Vastasel korral ei saa te kaant lahti kangutada. Libistage pahtlilaba esiserv purgi huule alla ja tõstke see üles. Liikuge ümber purgi serva, kuni kaas on täielikult lahti tulnud.