KAS TEADSID ⟩ Külmaperiood on ideaalne aeg kinnisvara ostmiseks!

Pindi Kinnisvara hindamisteenuse juht Andres Teder ütles, et suvise ilmaga on enamus kinnisvaraobjekte soojad, hubased ja kõik süsteemid töötavad laitmatult. Teine lugu on aga siis, kui külm paneb ehitise kõik olulised osad proovile.

«Termokaameraga tuvastatavad külmasillad, küttesüsteemi tõhusus, ventilatsiooni töökindlus,“ loetles Teder nüansse, mida igal elamispinnal käreda külmaga kontrollida saab. „Kui jutt käib eramutest, siis saab veelgi täpsemaks minna – kui hästi on teed puhtaks lükatud, kas ikka igas kraanis vesi jookseb või äkki on mõni toru hoopis jäätunud,» selgitas ta.

Nagu vanasõnagi ütleb, siis rege tuleb rautada suvel, vankrit parandada talvel.

«Kaasaegse lisandina märgin juurde, et ka ostetav kodu tasub üle vaadata talvel. Märkimata ei saa siiski jätta nüanssi, et just eramute ja hoonestamata kinnistute puhul võib lumekate omakorda strateegilisi puudujääke varjata, olgu nendeks siis augud sissesõiduteel või väga niiske pinnas haljasalal,» lisab Teder.