Võib-olla olete kuulnud, et värsked teekotid sobivad suurepäraselt puitmööbli puhastamiseks. Tegelik tõde on aga see, et puidu kokkupuutumine veega pole hea idee. Lisaks sellele tekitavad teepadjad raskesti eemaldatavaid veeplekke. Teekottide kasutamine võib pigem puitmööblit rikkuda, kirjutab Apartment Therapy.