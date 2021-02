PANEELIKABLOGI ⟩ Kuidas oma lemmikkodu päriseks endale saada?

Alustan sellest, et kindlasti on iga kodu ostmine mingil määral erinev, kuid enamasti pangast ja notarist siiski mööda ei pääse. Nii ka paneelika puhul. Mis teeb antud ostu aga eriliseks? Olen kahekümnendate keskel naine ja ostan korteri üksinda. Jah, see on freaking äge! Ja õnneks näen seda oma sõprusringkonnas järjest enam. Kuna viimastel nädalatel olen mitu korda sattunud olukorda, kus minult uuritakse, kuidas üldse korteri ostmine käib, siis selle juurde nüüd asungi.

Lisaks tasub võimalikult ruttu leida endale sobiv hindaja, kes sinu tulevikukodu ära hindaks. Ilma hindamisaktita pangad sulle tavaliselt pakkumist ei tee. Seega, kui soovid võimalikult produktiivselt tegutseda, siis lepi hindajaga aeg kokku võimalikult ruttu. Arvesta, et tal läheb veel vähemalt kolm päeva, pärast korteris kohapeal käimist, et hindamisakt sulle saata. Väike lisatarkus on küsida hindajalt, kas tal on ka ehk sooduskood mõne panga jaoks. Nii saad tihti lepingutasu poole hinnaga või täitsa tasuta.

Teel laenu poole liikusin edasi SEB ja Swedbankiga. Ütlen kohe, et peaksid valmis olema kõik oma sissetulekud ja sokisahtlisse kogutud rahad ausalt letti laduma, sest just nii saad kõige parema pakkumise ja säästad ka enda aega. Arvesta, et pangad küsivad alati ka lisaküsimusi ja dokumente. Tavaline on, et pead neile esitama kas 6- või 12-kuu väljavõtte ka teistest pankadest, kus kontot omad. Lisaks võib juhtuda, et pead põhjendama, kust mingi raha sinu kontole laekunud on. Minul aitas heale laenu saamisele ka arvatavasti kaasa vaid aastaga kokku kogutud summa, mida Swedbankile kõnes mainisin. Just sellepärast toonitan, et ole aus ja mida rohkem oled ise suutnud raha kokku koguda (eriti kui oled teinud seda lühikese aja jooksul), seda positiivsem see pangale on.