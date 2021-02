Bankstowni lennujaama vahetus läheduses asuv maja on oma kandi üks erilisemaid. Pealtnäha tavaline väikemaja ei ole kohalikele enam teab mis ilmaime, küll aga jahmatab see kõiki möödasõitjaid, kes sellest esimest korda mööda sõidavad.

«Esimene kord, kui ma seda nägin, oli pilkane pimedus ja ma tõsimeeli arvasin, et näen luulusid,» tõdeb üks videot kommenteerinud kohalik. Veidi kaugemalt pärit rahvas on küll mõneti nördinud, ent siiski vaimustuses. «See on üks eriskummalisemaid maju, mida eales nähtud on. Kahju, et see kõigest illusioon on,» nendivad nad ühisel suul.