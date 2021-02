UUS TÕMBEKESKUS? ⟩ Paldiski kinnisvaraturg tõstab pead

Neid plusse, mis Paldiski populaarsust kasvatavad, on mitmeid. Esmalt hea logistiline ligipääs, ehk sadam ja rongiühendus, mis on toonud linna nii transpordi- kui tootmisettevõtteid. See tähendab, et siin on töökohti ja nende arv on kasvamas.

Teiseks, hea ühendus teiste linnadega ja soodsam üüriturg. Paljud inimesed on valinud elukohaks Paldiski, kuid tööl käivad näiteks Keilas, Tallinnas või mujalgi.

Kolmandaks, kompaktne keskkond. Kõik eluks vajalik on lähedal ning linnaruum üha areneb ja paraneb. Lisaks on siin põnevat loodust, pankrannik ja muidugi meri.

Valikus kahte tüüpi kortereid

Paldiskis on peamiselt kahte tüüpi kortereid. Ühed on tüüpkorterid paneelmajades, millest enamikes on keskküte. Sellised elamispinnad moodustavad enamuse.

Teised on aga korterid vanemates kivimajades, millel on huvitavad planeeringud ja kõrged laed. Nende eripäraks on aga asjaolu, et päris suur osa on keskküttevõrgust mingil hetkel välja lülitatud ja asendatud enamasti elektriküttega.

Investorite toel hinnad kasvavad

Kuigi Paldiski korterite hinnatase on endiselt soodne, on suure huvi tõttu toimunud ka siin müügihindade kasv. Näiteks, kui eelmisel kevadel sai heas seisukorras kahetoalise paneelmaja korteri hinnaga 22 000 kuni 24 000 eurot, siis hetkel on võimalik osta samasugune korter hinnaga alates 32 000 eurot. Seega on kasv märgatav.

Kahetoaliste korterite üürihinnad on sõltuvalt seisukorrast vahemikus 160–260 eurot.