PILTUUDIS ⟩ Pealtnäha tavaline Ameerika maja peidab endas kentsakat üllatust

See Ameerikas California osariigis asuv maja võib paista väljast kui iga teine. Kui heita aga kiire pilk tuppa, siis ootab ees tõeline üllatus. Paistab, et selle 650 000 USA dollari ehk veidi enam kui 531 352 euro eest müüki pandud maja omanik on suur mannekeenide fänn.